В "Ощадбанке" сообщили о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет. В письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить.

Об этом говорится на сайте "Ощадбанка".

"Мошенники пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, что может угрожать потерей средств со счета", - пояснили в банке.

Кроме того, в "Ощадбанке" напомнили правила финансовой безопасности, которым нужно следовать, чтобы не потерять свои денежные средства:

Номер из 16 цифр – реквизит, по которому вам могут посылать средства на счет. Только этот номер можно предоставлять для получения средств на карту от другого лица или организации. Никому не сообщайте другие данные своей карты – PIN-код, срок действия, CVC2/CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежей в SMS или в сообщениях в мессенджере.

Пароль в интернет-банкинг должен быть уникальным. Не записывайте его, а запомните.

Запомните PIN-код платежной карты. Не разглашайте его.

Если есть возможность, рассчитывайтесь в торговой сети с помощью смартфона Google Pay или Apple Pay. Тогда никто не увидит реквизиты карты.

Установите подтверждение расчетов Touch ID или Face ID в смартфоне.

Установите лимиты на покупки в магазинах и в Интернете и на операции в других странах в мобильном приложении Ощад 24/7.

Узнайте, как заблокировать карту. В "Ощадбанке" это можно сделать в Контакт-центре по тел.: 0800 210 800, в отделении, а также в Ощад 24/7.

В Интернете старайтесь пользоваться проверенными сервисами. По возможности не переходите по ссылкам, ведущим на сайты банков или платежных сервисов, а вручную набирайте название в поисковике или адрес в адресной строке.

Тщательно проверяйте веб-ресурсы, на которых планируете производить оплату или перечислять средства, поскольку мошенники с помощью фейковых сайтов могут пытаться узнать информацию по вашей карте.

Сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищены. В адресной ленте они содержат https:// и значок "замочек". На сайте должны быть значки защиты онлайн-покупок Verified by Visa и Mastercard Secure card.

Напомним, украинцев предупредили о мошеннической SMS-рассылке для взлома телефона.

Ранее мы писали, что украинцы получали фейковые смс о неработающих банкоматах якобы от "Приватбанка".