Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает украинцев об опасной мошеннической SMS-рассылке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает о новом виде телефонного мошенничества. Если вы получите SMS с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu...", не переходите по ссылке. Есть большой риск взлома телефона.

В реальном сообщении от вашего банка о начислении помощи не будет никаких ссылок.

Ранее мы писали о том, что 17 марта российские хакеры взломали сайты украинских изданий, где разместили свои флаги, георгиевскую ленту и букву Z. Пострадали сайты "Громадського радио", "Цензора", "Новостей Донбаса" и региональных ресурсов со всей Украины - из Луцка, Полтавы, Ровно, Одессы, Хмельницкого и других.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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