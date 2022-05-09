В понедельник, 9 мая, сайт крупного российского новостного издания "Лента.ру" взломали хакеры. На нем появилась публикация "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" и другие подобные публикации.

Так, в частности, утром на сайте были опубликованы материалы с заголовками: "Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть", "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", "Путинская Россия презирает закон", "Путин оказался главным русофобом мира".

В материале содержался дисклеймер: "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: срочно делай скрин, пока не удалили".

По состоянию на 10 утра публикации уже удалены.

Напомним, что сегодня также взломали ряд спутниковых телеканалов на территории РФ. В описании программ телевизионных каналов появились антивоенные сообщения такого содержания: "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей".

Ранее мы сообщали, что в марте российские хакеры взломали сайты украинских изданий, где разместили свои флаги, георгиевскую ленту и букву Z.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.