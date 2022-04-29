Хакеры снова атакуют госорганы Украины и рассылают новый вирус под видом указа Зеленского
Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины. Она заключается в том, что хакеры рассылают электронные письма под видом указа президента, после открытия которых компьютеры поражает вирус Meterpreter.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook-странице.
Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso".
Если пользователь их откроет, компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.
Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно уже осуществляли кибератаки на государственные организации Украины.
Напомним, в начале апреля государственные органы Украины атаковала группа хакеров Armageddon.
Также сообщалось, что хакеры взломали эфир "Украины 24" и пустили бегущую строку с фейковым призывом Зеленского сложить оружие. Спустя непродолжительное время бегущую строку убрали. Телеканал "Украина 24" заявил о взломе.
Кроме того, мы ранее рассказывали о кибератаках на украинских пользователей Telegram.