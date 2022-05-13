МВД возобновляет работу сервисных центров на освобожденных территориях. В частности, открываются сервисные центры в Чернигове и Одессе, где еще продолжаются обстрелы. Об этом пишет официальный Телеграм-канал МВД Украины.

С сегодняшнего дня, 13 мая, снова начинают предоставлять услуги такие сервисные центры:

№ 7441 – г. Чернигов, ул. Шевченко, 162а

Тел.: (04626) 5-38-95, (04622) 3-13-24

Тел.: (04626) 5-38-95, (04622) 3-13-24 № 5141 изменил свой адрес и теперь принимает граждан – г. Одесса, ул. Инглези, 14

Тел.: (048) 753-11-50

С графиком работы и другими открытыми сервисными центрами МВД можно ознакомиться на портале ГСЦ МВД.

Напомним, ранее в МВД заявляли, что в ближайшее время ВСУ нанесут шокирующий для россиян удар. В ведомстве уверены, что Украина обязательно разрушит Крымский мост, как только "подберется поближе".

Как писала "Страна", только за два месяца войны в Украине МВД получило более 7 тыс. заявлений о пропавших без вести.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.