В МВД заявили, что Украина обязательно разрушит Крымский мост, как только "подберется поближе"
Судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен - это только вопрос времени, заверяет советник главы МВД Виктор Андрусив.
"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал Андрусив в интервью "24 каналу".
Напомним, что еще в конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.
В Кремле это назвали "актом терроризма", а в Украине считают, что разрушение сооружения необходимо, ведь именно через Крымский мост, а далее через Крым Россия везет с материковой части боеприпасы для военных действий на юге Украины - в Херсонской и южной части Запорожской области.
Несмотря на то, что Арестович рассказал, почему Украине на данном этапе почти невозможно нанести удар по мосту, в Украине появился сайт-тролль, который отсчитывает время до падения Крымского моста 9 мая.
Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.
Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.
Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.
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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".