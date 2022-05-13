Анализируем ситуацию на 79-й день войны в Украине.

Ключевое на сегодня - это ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед.

Второй важный момент - украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

Также у Зеленского и Путина сегодня поднимали тему личной встречи президентов.

Все подробности - в ежедневном обзоре "Страны".

Харьковский фронт

Здесь все крутится вокруг контрнаступления Украины на север и северо-восток от областного центра.

Утром Генштаб сообщил, что противник укрепляется в районе села Веселое, куда наступают ВСУ. Также в районах, куда подошла украинская армия, взорваны мосты через Северский Донец - у населенных пунктов Рубежное, Старый Салтов и Печенеги.

То есть ВСУ сейчас уткнулись в естественную водную преграду на пути своего контрнаступления на северо-восток. И это может существенно осложнить продвижение вперед.

Собственно, за последние сутки наблюдатели Института изучения войны (США) таких продвижений не фиксируют.

Одновременно российские силы ведут интенсивный огонь по недавно освобожденным городам - чтобы остановить продолжающееся украинское контрнаступление.

При этом концентрация артиллерии ВСУ в районе контрнаступления отвлекла российские огневые усилия от Харькова - РФ занялась подавлением украинских пушек.

Но Харьков остается все равно в пределах досягаемости российской артиллерии, считают в Институте.

Сравнение военной ситуации под Харьковом за 10 и 12 мая

Тем не менее, украинские войска постепенно отодвигают фронт от Харькова.

Там есть более перспективные для наступления районы севернее - со стороны Питомника и Русских Тишек. Где никаких водных преград нету.

Силы противника уже снимаются с этих районов целыми батальонами. Сегодня в сети появилось видео, как военные "ЛНР", отступившие со своих позиций под Харьковом, пытаются перейти российскую границу, но их не пропускают, обвиняя в сдаче позиций и даже угрожая расстрелом.

"Страна" уже рассказывала, что по многим признакам, контрнаступление ВСУ на севере Харьковской области продвигается через позиции, занятые мобилизованными из "республик" Донбасса. И видео - лишнее тому доказательство.

В перспективе северный путь - самый короткий к российской границе в направлении Белгорода, который окажется в зоне поражения украинской артиллерии, в том числе - ракетных систем залпового огня.

"Сообщение для Белгорода. Белгороду - приготовиться. Потому что от нашей границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать Белгород. Поэтому думаю в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, что такое, когда горят их дома и так далее", - заявил сегодня советник главы МВД Виктор Андрусив.

От границы до Белгорода действительно порядка 30 километров. О украинских позиций до кордона - еще километров 10-15 (при этом, есть данные, что на некоторых участках украинские войска уже на границу вышли). Максимальная дальность "Града" - 42 километра. То есть в теории Белгород могут обстреливать уже сейчас.

В российских военных телеграм-каналах, оценивая украинское контрнаступление, заявляют, что ведется оно на периферийном театре, который не имеет существенного значения с точки зрения событий на главном театре военных действий - на Донбассе.

В то же время российские власти очевидно вынуждены будут купировать угрозы Белгороду, перебрасывая войска под Харьков из резервов, многие из которых и могли бы быть задействованы, к примеру, на том же Донбассе.

Или под тем же Изюмом, где россияне медленно продвигаются через укрепленные районы ВСУ.

К слову, российские телеграм-каналы сегодня заявили о взятии села Долгенького южнее Изюма прямо на границе с Донецкой областью (оттуда открывается путь вдоль трассы Харьков-Ростов на Славянск через села Долина и Хрестыще). За Долгенькое шли бои больше месяца.

Официально информация ни Россией, ни Украиной не подтверждена.

Донбасский фронт

Генштаб утром сообщил, что противник пытается окончательно захватить Рубежное в Луганской области. Подразумевается, что в промзоне южной части города продолжаются бои и закрепились украинские войска.

В то же время "ЛНР" сегодня утром заявила, что "промка" захвачена полностью и опубликовала видео с территории завода "Заря" и его проходной.

Предприятие находится на выезде из Рубежного в сторону Северодонецка. Через три километра - уже взятая противником Воеводовка.

О том, что Рубежное скорее всего захвачено, указывает в своем отчете за 12 мая и цитированный выше "Институт изучения войны".

То есть враг захватил все ключевые населенные пункты на северных подступах к Северодонецку.

Там, к слову, уже взорвали большой автомобильный мост через реку Боровая. Губернатор Сергей Гайдай, не уточнил, кто это сделал. Но мост находился в двух километрах к югу от Воеводовки, которую вчера захватили россияне, по дороге на Северодонецк. То есть, скорее всего, его взорвали ВСУ, чтоб замедлить продвижение противника.

К слову, этот мост уже один раз взрывали летом 2014 года, но потом отстроили.

В тыл группировка украинских войск, которые находятся в Лисичанске и Северодонецке, пытаются зайти российские войска, переправившись через Северский Донецк в районе села Белогоровка (через которое можно выйти на трассу Лисичанск-Бахмут). Но переправу, которую навели здесь россияне, разбили огнем артиллерии украинские войска. Появились фото и разбитой переправы, и подбитой техники.

Кроме того, чтобы перерезать ту же трассу Лисичанск-Бахмут началось наступление противника на север от Попасной - в сторону Камышевахи.

Также, по словам губернатора Гайдая, идет штурм Золотого и Нижнего, которые прикрывают с юга подходы к Лисичанску.

Глобально все это, повторимся, попытки отрезать северодонецкую группировку ВСУ. Автор карт - Институт изучения войны - полагает, что сейчас все усилия РФ бросила именно на это "малое" окружение, отложив пока большое - через Изюм на Славянск.

Под Лиманом противник пытается закрепиться в районе села Александровка.

Район Изюма-Лимана-Северодонецка. Сравнение за 10 и 12 мая

Теперь к ситуации в Мариуполе. Генштаб сообщал, что следует ожидать усиления атак на "Азовсталь" - учитывая эвакуацию гражданских, которых на заводе больше не осталось. То есть руки у противника развязаны.

Соединения "ДНР" уже прорываются на территорию завода.

В Украине вчера заявили, что ведут переговоры о начале операцию по эвакуации тяжелораненых военных и медиков с завода. Но сегодня такую возможность опровергли в России.

"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть территорию в любом направлении по их выбору. А что касается военных, было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом. Всем раненным будет оказана необходимая медицинская помощь", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Накал вокруг Змеиного

Вчера пошли сообщения, что у Змеиного подбили очередной российский корабль - "Всеволод Бобров" (он не утонул, но поврежден). Еще вчера эту информацию подтвердили в Украине. Арестович заявил, что судно пыталось доставить на остров систему ПВО.

То есть россияне активно пытаются укрепить оборону Змеиного с воздуха. Военный эксперт Олег Жданов считает это логичным шагом: это позволило бы россиянам контролировать "большую часть Одесской области, всю акваторию Черного моря и подходы к нашим портам".

"Они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" - я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба. И тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно к Молдове, либо через Бессарабию. Поэтому остров так важен", - говорит Жданов.

Сегодня эти мысли повторили и в украинской разведке. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный.

"Для РФ, как и для Украины, остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины", - считает Буданов.

По его мнению, Змеиный – "это единственный путь, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой ПМР". К слову, сегодня в Приднестровье снова говорили о диверсиях.

Россия нацелена на контроль Змеиного, по словам Буданова, чтобы обвалить украинскую экономику, заблокировать морские перевозки, не позволить Украине перевозить военные грузы морским путем.

Именно поэтому внимание к Змеиному повышено и на Западе. И накал борьбы вокруг острова, как видим, не ослабевает (детально о ней мы рассказывали здесь).

Сейчас остров, судя по всему, контролируется Россией. Спутниковые снимки зафиксировали там появление огромной буквы Z. Кроме того, россияне подогнали туда плавучий кран, чтоб поднять затопленный ранее украинскими ударами катер "Серна".

Перспективы войны и ее окончания

Сегодня министр обороны Алексей Резников повторил мысль, которую на Западе муссируют в последнее время: Украину ждет долговременная война.

Он напомнил, что после ухода из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, россияне сосредоточились на захвате юга и востока Украины.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", - заявил он.

Что же до переговоров, то по ним сегодня прозвучал ряд заявлений из Украины и РФ.

Зеленский заявил, что сейчас на переговорах говорят об отходе РФ на границы территорий, занятых до 24 февраля (то есть Крым и прежнюю территории "ЛДНР" украинские власти "выносят за скобки"). Также Зеленский готов говорить с Путиным без посредников "и на условиях диалога, а не ультиматумов".

Россия в целом не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но "провести ее без подготовки невозможно", ответил заочно Зеленскому спикер Кремля Песков.

Под подготовкой россияне понимают проработку мирного договора. Но "движение в проработке Россией и Украиной совместного документа пока отсутствует, ответа украинской стороны на предложения РФ нет".

То есть встреча на данный момент не просматривается.

Тем не менее, дипломатия в этом вопросе пока не умерла окончательно. Сегодня с Путиным созвонился канцлер Германии Шольц и призвал к скорейшему прекращению огня в Украине.

"В Украине должен быть прекращен огонь как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", - сказал Шольц по итогам беседы.

Российский же президент высказал обратную точку зрения, "разъяснил цели и задачи спецоперации" и заявил, что переговоры "по сути заблокированы Киевом".

Судя по всему, основной темой звонка Шольца была морская блокада Украины и связанный с ней вопрос продовольственной безопасности. А также недавно начавшиеся проблемы с транзитом газа через Украину.

Зависшие 40 миллиардов

Вчера вечером стало известно, что США не смогут быстро выделить финансирование на военную помощь Украине.

Байден на прошлой неделе "срочно" запросил у Конгресса одобрить запрос на 39 миллиардов долларов, которые пойдут на оружие для Киева. Поскольку выделенные ранее средства уже почти закончились.

Палата представителей оперативно проголосовала. И дело осталось за утверждением законопроекта в Сенате. Но там возникла неожиданная проблема. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие документа.

Пол настаивал на том, чтобы в него добавили формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

"Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. Мы имели специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане. Это не остановило все растраты, но, по крайней мере, заставило воров дважды подумать перед тем, как украсть деньги", - сказал Пол.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

"Я присягал Конституции США, а не какой-либо иностранной нации… Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США", — сказал Пол.

Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 миллиардов затянется до следующей недели.

Ситуацию уже прокомментировали в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы могли бы уже начать использовать новый пакет помощи США для более эффективного спасения жизней украинцев, которые защищают демократический мир. Байден, Блинкен, демократы и американский народ оказали такую крепкую поддержку, но Рэнд Пол задержал поддержку", - написал глава МИД.