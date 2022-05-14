Американский Институт изучения войны полагает, что Украина скорее всего выиграла битву за Харьков.

Москва ведет упорядоченный вывод своих сил из-под Харькова, не пытаясь удерживать позиции.

То есть крупномасштабных боев за освобожденные населенные пункты РФ не ведет, признают военные эксперты из США.

Тем не менее, Харьков россиянам окружить не удалось, эти планы можно считать проваленными.

Целью ВСУ на данный момент "Институт" называет нарушение коммуникаций между Белгородской областью и группировкой противника, которая действует на изюмском направлении.

Однако, считают эксперты, эти линии коммуникаций во многом для украинцев недоступны. Особенно к востоку от Харькова, где стоит водная преграда - Северский Донец.

Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.