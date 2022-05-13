В Харькове с понедельника, 16 мая, возобновляет свою работу наземный общественный транспорт. Запустят 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Время работы устанавливается с 7 утра до 7 вечера. Эту информацию Терехов впервые рассказал "Стране" несколько дней назад, а сегодня подтвердил в своем видеообращении.

"Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов. Так же мы запустим 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо", - сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным.

Ранее в комментарии "Стране" Терехов обозначил, что проблема с топливом также пытаются решить, но в городе ещё есть небольшой запас для коммунального транспорта. Также постепенно будут переселять в общежития беженцев, которые временно живут в метро.

Напомним, в пятницу, 13 мая, Лозовская громада под Харьковом подверглась очередному ракетному обстрелу.

Войска РФ пытаются сдержать продвижение ВСУ под Харьковом и наступают в районе Попасной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.