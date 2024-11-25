В понедельник, 25 ноября, в Украине идет 1006-й день войны с Россией.

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Последние новости

11.27 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 71 "Шахед" из 145.

11.22 Последствия утреннего удара ракеты по центру Харькова.

11.08 Этой ночью в Харьковской области российская ДРГ пыталась прорвать границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Атаку отбили.

10.57 Главком Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатное подразделение рекрутинга, сообщает Генштаб.

Таким образом хотят улучшить набор добровольцев.

Ранее министр обороны Умеров говорил, что Украина планирует отказаться от принудительной мобилизации.

При этом журнал The Economist пишет, что добровольцы в ВСУ практически закончились и большинство призванных сейчас - это принудительно мобилизованные.

10.38 Ещё кадры последствий ракетного удара по Одессе.

10.35 В Харькове уже 19 пострадавших после утреннего обстрела центральной части города, сообщает ОВА.

Предварительно, ракета С-400 ударила во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля.

10.27 Кадры с места прилёта в Одессе, по которой был ракетный удар.

10.22 Армия РФ направила в Курскую область свои лучшие части, которые круглосуточно атакуют позиции ВСУ, пытаясь отбить территорию РФ до инаугурации Трампа и возможных переговоров.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Они атакуют постоянно — утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - говорит командир батальона 47-й бригады Гений.

С его позицией согласны не все украинские бойцы.

"Это лучшие украинские силы против лучших российских сил. При таком раскладе я не вижу причин для нашего отступления", - говорит сержант Джин.

По словам украинских чиновников, Москва разместила в регионе около 45 тыс. солдат. Бесконечные атаки позволили РФ за последние недели вернуть себе почти половину захваченной в августе территории.

Силы РФ на разных участках превосходят украинские в 3-10 раз по количеству пехоты. При этом украинцы говорят, что их бригады здесь хорошо оснащены и регулярно проводятся ротации, в отличие от Донбасса.

Аналитики полагают, что Россия может планировать еще более масштабное наступление.

Ранее в украинском Генштабе заявили, что в Курской области против ВСУ уже начали сражаться северокорейские войска.

10.01 В Глухове Сумской области обстрелом повреждены два предприятия, сообщает ОК «Север».

В Свессе повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие и многоэтажка.

9.47 О взрыве в Одессе сообщают местные паблики.

9.32 Армия РФ существенно продвинулась на Покровском и Кураховском направлениях сразу в нескольких местах, свидетельствует карта Deep State.

Есть продвижение непосредственно в самом Курахово с востока, севернее - по берегу водохранилища и южнее в "кармане", из которого ВСУ постепенно выходят.

Также на Купянском направлении есть продвижение РФ в сторону Лозовой.

9.29 В Харькове уже 15 пострадавших после прилёта по центру города.

Пожар уже локализован, сообщают власти.

"Попадание пришлось в землю. Горели три автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждено остекление жилых домов", - заявил губернатор Олег Синегубов.

8.53 В Харькове после прилета уже десять пострадавших, сообщают власти.

Повреждена инфраструктура и автомобили.

8.49 Российские войска атаковали украинскую границу еще на одном участке в Харьковской области - в районе Казачьей Лопани.

Это следует из сообщения Генштаба ВСУ.

«На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Тихое и Волчанск», - заявил ГШУ.

Тихое находится рядом с Волчанском, а Казачья Лопань - гораздо западнее, бои там не велись с 2022 года.

Недавно российские войска вошли в харьковское приграничное село Сотницкий Казачок (по карте Deep State до сих пор под контролем РФ).

8.42 Прилет по центральной части Харькова, сообщают власти. Удар пришелся по Киевскому району, на месте попадания пожар.

8.12 В российской Калуге дроны ночью атаковали нефтебазу.

Власти региона заявляют, что к утру пожар был потушен.

8.04 Российские войска вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. По ней зона боевых действий уже идёт по восточным кварталам города.

Севернее Великой Новосёлки войска РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь. Ещё одна дорога на север проходит через ключевое село Новый Комар (в трёх километрах от линии фронта). Судя по всему, россияне попытаются прорваться к нему.

Российские паблики признают, что прорыв к городу стал возможен из-за малого количества войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих Великую Новосёлку.

Детальнее о проблемах вокруг этого города, который имеет важное значение для обороны соседней Запорожской области, мы писали здесь.

7.52 Более детальное заявление конгрессмена Уолтца о том, почему Трамп "обеспокоен эскалацией" вокруг Украины.

Будущий советник республиканца по нацбезопасности дал понять, что Трамп считает эскалацией также разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Избранный президент крайне обеспокоен эскалацией и тем, куда она ведет. Если Северная Корея сделала этот шаг, мы сделали шаг. Россия теперь ответила. Иран вовлечен. Южная Корея думает вмешаться. Теперь наши союзники также расширили дальность своих ракет. Нам необходимо ответственно положить этому конец. Нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и действовать, упреждая виток эскалации, а не отвечая на него", - сказал Уолтц в эфире Fox News.