Почти 150 тысяч украинских переселенцев уехали жить обратно на оккупированных территориях.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в интервью "Укринформу".

"Уже около 150-ти тысяч внутренне перемещённых лиц вернулись на временно оккупированные территории.

Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", – сказал Ткаченко.

По его словам, на подконтрольной Украине территории эти люди "не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".

Также, по его словам, большое количество ВПЛ "не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, действительно очень низкооплачиваемые".

Между тем в сети появилось видео, как украинские волонтёры вывозят донбасских переселенцев назад в их города поблизости линии фронта.

Автор видео рассказывает, что везёт своих клиентов из Одессы в Покровск. Также, по его словам, люди уезжают в тот же город из Днепра.

Ранее омбудсмен Лубинец сообщал, что на захваченные территории едут не только жители Мариуполя.

А глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.