В "Слуге народа" объяснили, почему десятки тысяч переселенцев вернулись на захваченные Россией территории
Почти 150 тысяч украинских переселенцев уехали жить обратно на оккупированных территориях.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в интервью "Укринформу".
"Уже около 150-ти тысяч внутренне перемещённых лиц вернулись на временно оккупированные территории.
Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", – сказал Ткаченко.
По его словам, на подконтрольной Украине территории эти люди "не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".
Также, по его словам, большое количество ВПЛ "не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, действительно очень низкооплачиваемые".
Между тем в сети появилось видео, как украинские волонтёры вывозят донбасских переселенцев назад в их города поблизости линии фронта.
Автор видео рассказывает, что везёт своих клиентов из Одессы в Покровск. Также, по его словам, люди уезжают в тот же город из Днепра.
Ранее омбудсмен Лубинец сообщал, что на захваченные территории едут не только жители Мариуполя.
А глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.