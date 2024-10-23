Все больше переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированные или прифронтовые территории.

Об этом написал в своем телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его данным, люди идут на такой шаг "из-за социально-экономических трудностей на новом месте".

"Сейчас ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на временно оккупированные территории Украины и в прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Я поднимал данный вопрос на уровнправительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы у него была уверенность в своем будущем", - заявил Лубинец.

В сентября Денис Шмыгаль заявлял, что в 2025 году увеличение размера государственной помощи переселенцам в Украине не планируется. По его мнению, сейчас объемы помощи таким людям достаточны.

Напомним, с марта большинство переселенцев лишили выплаты в размере 2 тысячи гривен. Выплаты продлили еще на шесть месяцев для внутренних переселенцев только из числа пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й групп, детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.