Во львовском приюте эвакуированных детей из Запорожской области запирали в изолятор на пять дней.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, в приюте Службы по делам детей Львовской областной военной администрации многие дети находятся в приюте сверх установленного срока – 90 дней. Некоторые уже более 2-х лет живут в заведении, при этом ОВА не принимает никаких мер, чтобы передать их в приемные семьи.

Ранее мы публиковали видео избиения девочки воспитательницей в учебно-реабилитационном центре Львовской области. Это происходило на глазах других детей.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что насилие в отношении детей совершал и директор этого заведения. В учебно-реабилитационном центре находятся сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями.

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