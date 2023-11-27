Полиция Киевской области сообщила о подозрении матери-воспитательнице дома семейного типа в избиении и издевательстве над детьми.

Об этом областное ведомство правоохранителей сообщает в своём телеграм-канале.

В Фастовское управление полиции поступило сообщение о том, что в детском доме семейного типа мамой-воспитательницей систематически осуществляется избиение находящихся под её опекой малолетних и несовершеннолетних воспитанников.

Дети рассказали, что стали свидетелями того, как мать-воспитательница наносила удары 13-летнему подопечному: сначала руками, а затем металлической ножкой стола. Подростка били по голове, однако он успел закрыться руками.

Также дети сообщили, что мать систематически наказывала их, применяя ремень, кабель питания электроприборов и другие подручные предметы. Фрагмент такого нравоучения был записан ими на камеру телефона.

Всего на воспитании в детдоме семейного типа находилось 7 детей от 9 до 15 лет. В настоящее время они находятся в больнице, где проходит медицинское освидетельствование.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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