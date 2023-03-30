На Закарпатье задержали женщину и ее сожителя, которые насиловали малолетнюю девочку и снимали порно с ее участием.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры сожителям сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 УК Украины). Кроме того, женщине сообщено о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, правоохранители оперативно обнаружили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мать и ее сожителя. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Тячевский районный отдел полиции ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

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Также "Страна" рассказывала, что в Киеве мужчина больше трех лет насиловал трёх несовершеннолетних дочек своей сожительницы.