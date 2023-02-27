Офис генпрокурора рассказывает о жуткой истории из Киевской области. Женщина с сожителем насиловали и пытали трех детей 3, 5 и 11 лет.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в своем Telegram-канале.

"Дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали еды и заставляли есть фекалии", - говорится в сообщении.

Детей часто наказывали, заставляя стоять у стены на коленях с поднятыми вверх руками, а чтобы соседи не слышали криков, женщина затыкала детям рот тряпкой.

"Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы и совершала над ними сексуальное насилие", - сообщает Офис генпрокурора.

Детей изъяли, против их матери и сожителя возбудили уголовное дело по факту домашнего насилия, пыток, угроз убийством, передачи детей для эксплуатации, изнасилования, растления детей и невыполнении обязательств по уходу за детьми.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина больше трех лет насиловал трёх несовершеннолетних дочек своей сожительницы.

Также мы сообщали, что в детском доме под Фастовом воспитательницу подозревают в пытках 9-летней девочки.