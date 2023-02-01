История с изнасилованием и издевательствами над накачанными наркотиками девушками в Киеве получила продолжение.

Организатор вечеринок, молодой уроженец Ивано-Франковска по имени Андрей, заявил, что "доволен популярностью". По его словам, теперь его знает вся страна.

А в его соцсетях по-прежнему выложены фото и видео с сомнительных вечеринок и общения с девушками. Более того, он анонсировал появление нового видео, в котором будет отборная грязь.

Правда, некоторое время спустя он начал оправдываться, уверяя, что трансляции вечеринок делал для того, чтобы собирать пожертвования для ВСУ. Пересыпая речь матом, он похвастал, что собрал 65 тысяч гривен на дрон.

Как мы сообщали, благодаря журналистке стало известно, что в Киев из Ивано-Франковска приехала группа из 5-7 парней, которые накачивают девушек наркотиками, насилуют их и снимают все на видео. Ими уже заинтересовалась полиция, личности всех молодых людей установлены.

Ранее мы рассказывали, что под Днепром шестеро педофилов 16 лет насиловали детей и снимали видео, которое продавали в сети.