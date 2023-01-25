Пожелавшая остаться неизвестной женщина подала в суд на 56-летнего бывшего боксера Майка Тайсона. Она обвинила экс-чемпиона в изнасиловании, которое, по ее словам, было совершено в начале 1990-х годов.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как утверждает истица, изнасилование произошло после того, как она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе города Олбани, штат Нью-Йорк. Под присягой она рассказала, что села в лимузин Тайсона, и боксер тут же начал к ней прикасаться и пытаться поцеловать.

"Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал набрасываться на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал", - призналась женщина.

Истица требует с Тайсона пять миллионов долларов в качестве компенсации за "физические, психологические и эмоциональные травмы". Она также хочет сохранить анонимность, поскольку считает, что публикация ее имени создаст для нее "риск дальнейшего морального вреда, преследования, насмешек или личного смущения".

Адвокат женщины Даррен Сейлбак заявил, что его офис не просто поверил клиентке на слово, но расследовал ее утверждения и определил, что они "в высшей степени заслуживают доверия".

Предполагаемое преступление произошло примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон обвинила Тайсона в изнасиловании, то есть в феврале 1992 года. По этому обвинению боксер уже отсидел три года в тюрьме.

В США уже давно не редкость, когда женщины обвиняют известных людей в насилии годы спустя. Так, в 2020 году бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид обвинила своего экс-работодателя в изнасиловании, которое произошло в период до 2009 года.

А недавно участника Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании во время концертного тура бойз-бенда "Black & Blue", который прошел 21 год назад.