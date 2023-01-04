В США прошла первая в истории казнь трансгендера. По крайней мере, ставшая публично известной.

Как сообщают американские СМИ, казнили 49-летнюю Эмбер Маклоклин путем введения инъекции яда в тюрьме штата Миссури.

Она стала не только первым казненным трансгендером, но и первым приговоренным к казни в этом году.

Маклоклин была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Тогда, еще будучи мужчиной, она изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер.

Присяжные признали ее вину, но не смогли согласовать меру наказания, поэтому смертный приговор вынес судья.

В большинстве штатов США со смертной казнью требуется, чтобы присяжные единогласно проголосовали за вынесение смертной казни, но в Миссури этого правила нет.

Решение судьи вызвало споры в США. Адвокаты Маклоклин настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен судьей и не отражал мнения присяжных.

Адвокаты ссылались на тяжелое детство приговоренной (в детстве ее пытал отец электрошокером и дубинкой) и на ее психические расстройства. Против казни Маклоклин выступили также два конгрессмена.

Ранее мы рассказывали, что в США треть смертных казней в прошлом году прошли с техническими проблемами.