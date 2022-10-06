Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров в американской армии. Это произошло во время брифинга.

Журналист спросил чиновника ведомства, нужна ли в законодательстве США норма, которая позволит трансгендерам проходить службу в армии. Райдер ответил, что не может высказываться по теме законотворчества. Тогда журналист предложил пресс-секретарю военного ведомства обратиться к тем трансгендерам, кто не уверен в своем будущем в рядах вооруженных сил.

"Что бы я сказал военнослужащим-трансгендерам как офицер ВВС США, служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и мы будем сражаться - мы будем сражаться вместе, вы из моей команды, я из вашей команды", - сказал Райдер.

Как писала "Страна" прошлой осенью, помощник министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. 19 октября она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны.

Мы также сообщали, что сын-трансгендер миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон Ксавье Александр Маск впервые появился на публике после того, как три месяца назад сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон и объявил себя женщиной.