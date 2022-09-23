Сын-трансгендер миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон Ксавье Александр Маск впервые появился на публике после того, как три месяца назад сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон и объявил себя женщиной.

Об этом пишет Daily Mail.

18-летний ребенок Маска неохотно появлялся на публике и не ведет соцсети. Папарацци сняли Вивиан во время шопинга в калифорнийской Санта-Монике в компании неизвестной женщины. Девушка была одета в футболку цвета хаки, черные тренировочные штаны и кроссовки. При этом на ней нет косметики и украшений.

Изменения во внешнем виде Вивиан налицо: девушка отрастила волосы, а её грудь выглядит как женская.

После шоппинга она села в Tesla и уехала.

После заявления о своей трасгендерности Ксавье отказался от фамилии своего знаменитого отца, взяв имя Вивиан и фамилию матери Жюстин Уилсон.

"Я больше не желаю иметь никакого отношения к своему биологическому отцу", - заявила Вивиан в суде, куда обратилась, чтобы официально сменить пол, имя и получить новое свидетельство о рождении.

Илон Маск познакомился со своей первой женой Жюстин Уилсон, когда учился в университете. В 2000 году пара поженилась, а в 2008 развелась. За это время у Маска и Уилсон родилось пятеро сыновей.

Между тем отец Илона Маска не считает успехи старшего сына впечатляющими и гордится его младшим братом.