Друзья и близкие Илона Маска отговаривали его от покупки Twitter, называя ее "огромной проблемой".

Об этом сообщает Axios.

В окружении Маска беспокоились, что он недооценивает связанную с Twitter "головную боль".



В то же время знакомые поддерживали стремление Маска снять ограничения на публикацию контента в Twitter и повысить качество работы соцсети, "нуждающейся в инновациях".



В апреле Маск предложил $44 млрд за Twitter, но после сообщил об отказе от покупки. Тем не менее, во вторник акционеры Twitter одобрили продажу Маску за первоначальную сумму.

Напомним, ранее акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску.

25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

В начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей.

После этого соцсеть подала в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявила, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами". В ответ Маск подал в суд на Твиттер.