Друзья отговаривали Маска от идеи купить Twitter, но он не прислушался. Фото: открытые источники

Друзья и близкие Илона Маска отговаривали его от покупки Twitter, называя ее "огромной проблемой".

Об этом сообщает Axios.

В окружении Маска беспокоились, что он недооценивает связанную с Twitter "головную боль".

В то же время знакомые поддерживали стремление Маска снять ограничения на публикацию контента в Twitter и повысить качество работы соцсети, "нуждающейся в инновациях".

В апреле Маск предложил $44 млрд за Twitter, но после сообщил об отказе от покупки. Тем не менее, во вторник акционеры Twitter одобрили продажу Маску за первоначальную сумму.

Издание Axios сообщает о том, что друзья и близкие Илона Маска отговаривали его от покупки Twitter, называя ее огромной проблемой

Напомним, ранее акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску.

25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

В начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей. 

После этого соцсеть подала в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявила, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами". В ответ Маск подал в суд на Твиттер.

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