Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его завершить сделку по покупке компании.

Об этом сообщает The New York Times.

На это Маск опубликовал мини-комикс, в котором с присущим сарказмом высмеивает решение компании.

Они говорили, что я не смогу купить Твиттер Потом они не стали раскрывать информацию о ботах Теперь они хотят в суде заставить меня купить Твиттер И теперь будут должны в суде раскрыть информацию о ботах

Как писала "Страна", в апреле Twitter заключил соглашение о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов.

Однако в начале июля стало известно, что сделка по покупке Twitter находится под серьезной угрозой срыва.

12 июля соцсеть Twitter отреагировала на намерение бизнесмена Илона Маска выйти из сделки. Соцсеть считает решение бизнесмена "недействительным и неправомерным".