CEO производителя электрокаров Tesla Илон Маск подтвердил грядущие сокращения сотрудников на 10% - планирует сделать это в следующие 3 месяца, но обещает, что это временно, а в дальнейшем штат снова вырастет.

Об этом Маск заявил на Катарском экономическом форуме, сообщает Bloomberg.

Илон Маск также отметил, что компания планирует расширить штат сотрудников, которые получают почасовую оплату. Сокращение от общего числа работников составит не более 3,5%.

Tesla планирует переходь на новую модель, в рамках которой только треть сотрудников будут получать ежемесячную оплату, для остальных предполагается почасовой расчет.

Напомним, о намерении Илона Маска сократить штат Tesla стало известно еще в начале июня. В письме топ-менеджерами компании он сообщил о необходимости сократить 10% сотрудников, поскольку у него "ужасные предчувствия по поводу экономики".

Ранее Илон Маск обвинил Twitter в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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