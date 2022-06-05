Корпоративное письмо о намерении предпринимателя Илона Маска сократить на 10% штат сотрудников в компании Tesla попало к журналистам. После этого Маск за день потерял $16,9 млрд.

Об этом пишет Forbes.

Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд.

В пятницу Маск разослал руководителям компании электронные письма о том, что что Tesla вынуждена приостановить прием на работу и сократить штат на 10% из-за "супер плохого предчувствия" Маска по поводу экономики.

Также Маск приказал своим сотрудникам вернуться в офис на 40 часов в неделю или "притвориться, что они работают в другом месте". После этого Маск подвергся массивной критике.

"Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы - это о том, чтобы Маск заткнулся... Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост", - говорит главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли.

Недавно стало известно, что в 2018 году компания SpaceX выплатила четверть миллиона за молчание уволенной стюардессе, которая делала массаж Маску. Девушка обвинила Маска в сексуальных домогательствах, хотя сам он считает инцидент "политически мотивированным".