Американская компания SpaceX в 2018 году выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, которая обвинила основателя компании, миллиардера Илона Маска в сексуальных домогательствах. Сам Маск считает инцидент "политически мотивированным".

Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свидетельские показания.

Согласно показаниям знакомой стюардессы, для увеличения летных часов компания предложила девушке пройти курсы массажа, который предоставляется, в частности, Маску во время полетов.

В один из рейсов в 2016 году бизнесмен, по словам бортпроводницы, начал трогать ее за ноги без ее согласия и предложил ей купить лошадь в обмен на эротический массаж.

Девушка от предложения отказалась, но продолжила делать массаж, "не вступая в сексуальные отношения".

В 2018 году стюардесса подала жалобу в SpaceX, так как из-за отказа Маску "компания начала ее выдавливать". В ноябре того же года в рамках соглашения о расторжении трудового договора SpaceX выплатила ей компенсацию в 250 тысяч долларов в обмен на обещание не доводить дело до суда. Соглашение также включало пункт о неразглашении выходного пособия.

По данным Insider, в отличие от стюардессы, ее знакомая не связана никакими обязательствами с компанией Маска, поэтому могла рассказать про этот инцидент.



В ответ на запрос издания о комментарии Илон Маск ответил, что считает инцидент "политически мотивированным".



"Если бы я имел склонность к сексуальным домогательствам, то вряд ли это был бы первый случай за мою 30-летнюю карьеру, который стал известен", - заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.

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