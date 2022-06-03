Генеральный директор компании Tesla, основатель SpaceX Илон Маск передал Украине солнечные панели Tesla Powerwall.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, они сейчас работают в Киевской области (в частности, в Бородянке) на объектах критической инфраструктуры.

Там нередко происходят отключения света, потому что не все еще восстановлено.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в разрушенных населенных пунктах Киевщины подключали интернет Starlink.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.