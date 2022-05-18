Американский миллиардер Илон Маск заявил, что на предстоящих выборах будет голосовать за республиканцев, хотя многие годы отдавал свой голос за демократов.

Об этом сообщает New York Post.

"Раньше я голосовал главным образом за демократов. Я не уверен, но вроде бы никогда не голосовал за республиканцев. Теперь на этих выборах буду", - заявил Маск.

Объясняя причины своей новой позиции, Маск назвал Демократическую партию США "партией раздора и ненависти". К тому же, по его мнению, Демократическая партия "чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными адвокатами, особенно юристами по групповым искам".

Он сказал, что когда демократы действуют против "интересов народа", это происходит по указанию профсоюзов и судебных адвокатов, в то время как республиканцы делают это из "религиозного фанатизма".

Разворот Маска произошел после того, как его начали критиковать близкие к Демократической партии круги. Им не понравились намерения Маска запретить цензуру в Твиттере и вернуть туда аккаунт Дональда Трампа.

Ранее Маск выступил с критикой в адрес Джо Байдена.