Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на инициативу миллиардера Илона Маска о возвращении в Twitter. Трамп заявил, что никогда не вернется в соцсеть.

"Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Он заявил, что предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.

При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена.

"Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак", - отметил Трамп.

"Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю?" - заявил Трамп.

Ранее мы писали, что американский предприниматель Илон Маск, ранее сделавший уже несколько заявлений о своих планах на реформы Twitter, приостановил покупку компании. Он потребовал предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам.

В результате Илон Маск начал подсчет доли фейковых аккаунтов в Twitter. Ранее под этим предлогом от приостановил покупку соцсети. Компания до продажи уверяла его, что их там не больше 5%, но новый владелец сомневается в этой цифре. Маск говорит, что возьмет наугад сто пользователей и проверит, какая их доля окажется ботами - поддельными аккаунтами, спамерами или дубликатами учетных записей.