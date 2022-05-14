Илон Маск начал подсчет доли фейковых аккаунтов в Twitter. Ранее под этим предлогом от приостановил покупку соцсети.

Компания до продажи уверяла его, что их там не больше 5%, но новый владелец сомневается в этой цифре.

Маск говорит, что возьмет наугад сто пользователей и проверит, какая их доля окажется ботами - поддельными аккаунтами, спамерами или дубликатами учетных записей.

А также предложил и другим сделать аналогичную проверку.

"Любой разумный процесс случайной выборки подходит. Если многие люди независимо друг от друга получат одинаковые результаты по проценту поддельных/спамовых/дубликатов учетных записей, это будет показательно", - написал он.

На вопрос: "а вы не могли сделать это до оформления сделки на 44 миллиарда долларов?" Маск ответил: "я полагался на аккуратность публичных документов Твиттера".

Ранее стало известно, что Сорос, соратники Клинтона и Обамы стоят за кампанией против нового владельца Twitter Илона Маска. Недавно 26 общественных и правозащитных организаций призвали рекламодателей бойкотировать соцсеть, если новый владелец, как и обещал, введет "неограниченную свободу слова".