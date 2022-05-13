Илон Маск приостановил покупку Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, ранее сделавший уже несколько заявлений о своих планах на реформы Twitter, приостановил покупку компании. Он потребовал предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам.

Об этом он написал в своем аккаунте.

По словам представителей компании, таких аккаунтов не более 5%, однако данные требуют подтверждения.

Тем временем акции Twitter на торгах рухнули на 20%, после чего немного поднялись.

Напомним, в апреле Илон Маск купил 9,2% акций в Twitter и вошел в совет директоров социальной сети.

Позже Twitter, Inc. подтвердила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Илоном Маском компании за почти 44 миллиардов долларов.

По данным Reuters, предприниматель сократит зарплаты руководству Twitter и займётся монетизацией твитов.

Также сообщалось, что Илон Маск планирует сделать Twitter платным и вернуть аккаунт Дональда Трампа.

Вместе с тем, Билл Гейтс боится, что миллиардер испортит Twitter.