Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск обеспокоил пользователей своими последними заявлениями в Твиттер, который он купил и обещал сделать политически нейтральным.

Вчера утром Маск оставил сообщение следующего содержания: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно познакомиться".

В ответ на этот твит его 74-летняя мать Мэй Маск, написала: "Это не смешно" и добавила два злобных смайлика.

Маск извинилcя и добавил: "Я сделаю все возможное, чтобы остаться в живых".

Поклонники Илона Маска также оставили большое количество сообщений, в которых они попросили миллиардера быть осторожнее. В комментариях были и другие оригинальные посты:

"Илон, а ты можешь загрузить свое сознание в искусственное тело с периодическим резервным копированием? Создать что-то в духе GLaDOS"

"Чувак… ты строишь армии роботов. Нет оправдания тому, что у меня нет костюма Ironman и легиона роботов-телохранителей"

"Помни, у тебя есть брат в Китае"

"Ты не умрешь раньше своего дня, Илон. В любом случае, вы являетесь/были уникальной фигурой в этом мире. Меня интересует только одно: Как гений, разве ты еще не узнал, что есть великий создатель этого мира? Если да, обязательно признайтесь в этом до последнего удара сердца. Будь здоров", - написал пользователь с ником Мухаммед.

Маск после этого твитта сообщил, что "не против попасть в ад".

"Спасибо за благословение, но я согласен отправиться в ад, если это действительно мое предназначение, поскольку подавляющее большинство всех людей, когда-либо рожденных, будут там", - ответил на это Маск.

До этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за помощь Украине "Старлинками". Он предупредил Маска о необходимости "отвечать по-взрослому" за передачу Украине комплектов спутникового оборудования Starlink.

При этом Илон Маск также заявил, что по его мнению, Дмитрий Рогозин не понимает точное значение некоторых слов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.