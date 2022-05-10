Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск готов вернуть экс-президенту США Дональду Трампу доступ к его аккаунту в Твиттере, куда тот наотрез отказывается возвращаться.

Маск также назвал ошибкой блокировку аккаунта Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление миллиардера на конференции FT Live’s Future of the Car.

По мнению Маска, пожизненный бан, который был введен против экс-президента США, должен быть лишь в исключительных случаях. Причем применять такую меру стоит только для ботов или мошеннических аккаунтов.

"Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа. Это было ошибкой", - сказал новый владелец популярной соцсети.

Напомним, миллиардер Илон Маск купил Твиттер за 44 млрд долларов. После сделки он заявил, что вернет свободу слова на страницы соцсети и сделает Twitter платным.

Аккаунт Трампа заблокировали после того, как его сторонники попытались взять штурмом Капитолий в январе 2021 года. В Twitter у него было 80 млн подписчиков.

С тех пор экс-президент пытается развивать собственную соцсеть Truth Social. Он также заявлял, что не планирует возвращаться в Twitter даже после покупки площадки Маском, так как разочарован отношением к себе.