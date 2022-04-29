Бывший президент США Дональд Трамп после двухмесячного перерыва появился в собственной соцсети Truth.

"Я вернулся!" - написал политик, сопроводив пост фотографией, на которой стоя на лужайке изучает смартвон, и знаменитым хэштегом "Covfefe" (неправильное написание слова "coverage" (покрытие), использованное Трампом в Твиттере, которое стало мемом. Словечко появилось в его твите летом 2017 года "Несмотря на постоянное негативное covfefe прессы").

Запись уже собрала почти 11 тысяч лайков, ее прокомментировали более трех тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп решил не возвращаться в Twitter, даже несмотря на то, что Илон Маск купил эту социальную сеть и восстанавливает учетную запись политика. Экс-президент заявил, что будет использовать свою собственную социальную сеть Truth.

Также мы рассказывали, что чиновники Белого дома и демократы опасаются, что покупка соцсети Twitter Илоном Маском повлияет на исход президентских выборов 2024 года. По их мнению, миллиардер может позволить вернуться на платформу бывшему президенту США Трампу. Некоторые члены команды Байдена все больше обеспокоены тем, что владелец Tesla позволит Трампу и другим республиканцам, которым был запрещен доступ в Twitter, вернуться на платформу.