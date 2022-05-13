Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не считает Дональда Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах, но подтвердил готовность вернуть ему доступ к социальной сети Twitter в случае ее покупки.

Об этом основатель SpaceX сообщил в Twitter.



"Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", - написал Маск.



Про Джо Байдена, который в отличие от Трампа уже объявил о намерении баллотироваться, Маск сказал, что ошибка действующего президента в том, что он думает, что его избрали с мандатом на трансформацию Америки. "Но на самом деле всем просто хотелось поменьше драмы", - пояснил предприниматель.

Сегодня стало известно, что Илон Маск приостановил покупку компании Twitter. Он потребовал предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам.

Напомним, в Белом доме боятся, что после покупки Twitter Илоном Маском туда вернется Дональд Трамп.

Тем временем, Дональд Трамп дал понять, что не вернется в Twitter, несмотря на покупку социальной сети Илоном Маском. Политик намерен развивать собственную социальную сеть Truth ("Правда").