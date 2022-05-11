Спутниковый интернет проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска подвергается кибератакам со стороны России.

Об этом написал предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

"Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибервойны заглушить и взломать, но они наращивают свои усилия", - сообщил Илон Маск.

Starlink - это спутниковая система, которая работает через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Интернет от Илона Маска обеспечивает скорость до 1 Гбит в секунду, а пользоваться им можно буквально в любой точке мира.

Напомним, 28 февраля в нашу страну поставили первую партию терминалов Starlink. Агентство США по международному развитию USAID отчиталось, что по программе в партнерстве со SpaceX передало украинскому правительству пять тысяч терминалов Starlink. Сразу систему спутникового интернета получил Приватбанк, почти 600 станций - медицинские учреждения.

Мы ранее разбирались, как и за сколько украинцы могут подключиться к интернету Starlink.

Кроме того, сообщали, Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине.

Также мы писали, что в Кабмине сообщили, что на период войны к Starlink можно подключаться всем украинцам.