Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал сбой в работе российского видеохостинга Rutube, который произошел 9 мая из-за DDoS-атаки. Его глава Минцифры назвал "специальной операцией по улучшению IT-инфраструктуры".

После этого сервис обратился к Федорову на украинском языке.

"Эта атака стала еще одним поводом (напоминаем, что 9 мая в России - день памяти, единства и гордости) сплотиться и поддерживать своих. Ведь даже те, кто скептически относился к нам, теперь поддерживают нас и желают нам поскорее починить платформу", - сообщили представители сервиса в его официальном Telegram-канале.

Федоров в ответ пообещал работать дальше, пока на украинском языке не заговорит Кремль.

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит", - написал он.

Напомним, 9 мая российский видеохостинг Rutube перестал работать. В Телеграм-канале платформы заявили о крупнейшей кибератаке.

Мы также писали, что вчера взломали ряд спутниковых телеканалов на территории РФ. В описании программ телевизионных каналов появились антивоенные сообщения такого содержания: "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

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