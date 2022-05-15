Потенциальный новый владелец Twitter Илон Маск дал пользователям инструкцию, как обойти алгоритмы соцсети, которые "манипулируют вами".

Об этом он написал в том же Twitter.

Бизнесмен рекомендует нажать кнопку "Домой", затем звездочки в верхнем углу экрана и выбрать опцию "Последние твиты". Так отключатся алгоритмы, формирующие ленту.

"Алгоритм манипулирует вами так, как вы этого не осознаете. Легко переключаться вперед и назад, чтобы увидеть разницу", - пишет Маск.

Речь идет о том, что алгоритмы соцсети формируют для каждого пользователя индивидуальную подборку публикаций на главной странице, основываясь на его интересах и предпочтениях. Таким образом каждый человек получает только привычную для себя информацию и остается закрытым от альтернативных точек зрения.

Напомним, что сейчас Маск проводит подсчет фейковых аккаунтов в Twitter, из-за которых приостановил покупку соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что Маск не считает Трампа хорошим кандидатом в президенты США, но вернет ему доступ к Twitter.

"Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", - заявил Маск.