Генеральный директор Tesla, американский предприниматель Илон Маск, который временно приостановил покупку Twitter, планирует продать акции SpaceX ради финансирования сделки по покупке Twitter. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

Согласно федеральным документам, по состоянию на август миллиардер владел 44% акций SpaceX. Продать их он собирается по 70 долларов за единицу - на 25 процентов больше, чем при предварительной продаже. SpaceX намерена начать продажу во вторник.

Twitter сообщил, что подал регулятору США предварительное заявление по продаже Маску и стремится завершить сделку в кратчайшие сроки.

Напомним, в апреле Илон Маск купил 9,2% акций в Twitter и вошел в совет директоров социальной сети. Позже Twitter, Inc. подтвердила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Илоном Маском компании за почти 44 миллиардов долларов.

По данным Reuters, предприниматель планировал сократить зарплаты руководству Twitter и заняться монетизацией твитов. Также сообщалось, что Илон Маск планировал сделать Twitter платным и вернуть аккаунт Дональда Трампа.

Впрочем, позже Маск решил приостановить покупку компании, потребовав предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам.

В результате он начал подсчет доли фейковых аккаунтов в Twitter. Он заявил, что возьмет наугад сто пользователей и проверит, какая их доля окажется ботами - поддельными аккаунтами, спамерами или дубликатами учетных записей. И только после проверки решит, покупать или нет соцсеть.

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