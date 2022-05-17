Генеральный директор Tesla, американский предприниматель Илон Маск, который временно приостановил покупку Twitter, раскритиковал президента США Джо Байдена.

Об этом предприниматель заявил в своем подкасте.

Раскритиковал Илон Маск Демократическую партию и, в частности, Байдена. Он предположил, что президент США - это что-то вроде пустого костюма.

"Настоящий президент - это тот, кто контролирует телесуфлер. Путь к власти - это путь к телесуфлёру", - считает гендиректор Tesla.

Маск также предупредил, что если США проигнорируют "очевидную" причину инфляции, то пойдет по пути Венесуэллы.

Напомним, в январе Илон Маск заявил, что Байден "держит людей за идиотов" и обозвал его "мокрой носочной марионеткой" из-за Tesla.

Кроме того, ранее Илон Маск предложил ввести возрастной лимит для политиков - не старше 70 лет. Однако предприниматель тогда не уточнил, имел ли он в виду пост президента США. Добавим, что Джо Байдену сейчас 79 лет.

Вместе с тем, как сообщалось, что Маск не считает Трампа хорошим кандидатом в президенты США, но вернет ему доступ к Twitter.