Американский бизнесмен Илон Маск обрушился серией гневных постов в адрес президента США Джой Байдена в Twitter.

Так, все началось с поста Байдена о том, что такие компании, как General Motors и Ford производят большинство своих электромобилей именно в Соединенных Штатах, а не в какой-то другой стране.

В ответ на это Маск опубликовал комментарий с вопросом, почему президент США не упомянул Tesla.

"Байден – это мокрая носочная марионетка в человеческом обличии", - также написал он.

Уточним, что Байден пока никак не отреагировал на "выпады" американского бизнесмена.

Маск также обвинил Байдена, что тот держит жителей США "за идиотов".

Напомним, что президент США Джо Байден 24 января провел в Белом доме встречу со своим Советом по конкуренции, чтобы обсудить снижение цен для работающих семей. Во время мероприятия он обозвал одного из журналистов "тупым сукиным сыном".

Ранее мы писали, что глава Tesla Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов, но всё равно остался самым богатым в мире. Убытки Маска связаны с падением в цене акций Tesla.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.