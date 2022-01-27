Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX, а также Человек года-2021 по версии Time Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в четверг, 27 января.

По данным издания, Илон Маск потерял 18,4 миллиардов долларов, или 7,6 процентов своего состояния - оно уменьшилось до 224,4 миллиардов долларов.

Несмотря на это американский предприниматель все равно остался лидером в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Акции производителя электромобилей 27 января дешевели на 8,8% - до 855,34 доллара за акцию. Максимально в ходе торгов их стоимость падала на 9,2 процента по отношению к предыдущему закрытию - до 851,41 доллара.

Напомним, что 4 января состояние Илона Маска за день выросло почти на 34 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту акций компании Tesla.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.

Также мы писали, что Илон Маск приоткрыл завесу тайны над своим новым детищем - смартфоном Tesla Phone, в разработке которого американский миллиардер и владелец SpaceX принимал непосредственное участие.

Кроме того, мы информировали, что Tesla Илона Маска начала принимать в оплату за свои товары криптовалюту Dogecoin, в результате чего курс крипты резко вырос.