Анализируем 99-й день войны в Украине.

Северодонецк и Луганская область

В Северодонецке позиции сторон, судя по всему, не изменились со вчерашнего дня. Об этом говорят и украинские власти, и российские военные телеграм-каналы.

Там уверены, что принята стратегия на укрепление Лисичанска и удержание путей к нему. Но губернатор области Сергей Гайдай говорит, что ВСУ с нескольких улиц Северодонецка врага оттеснили. То есть город не бросают. Хотя пути из него сильно простреливаются.

Вот как выглядит единственный доступный ВСУ мост.

Днем Генштаб подтвердил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют.

"Да, противник пытается окружить наши войска... Все мероприятия, все действия, которые проводят как военнослужащие, так и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. На данное время в замыслах командования, Генерального Штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали ", - сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отвечая на вопрос о возможности отвода войск из Северодонецка в Лисичанск.

Он указал также на опасность захвата города.

По его словам, "в случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также в городской застройке".

Советник главы ОП Арестович вообще представил ситуацию в Северодонецке как "ловушку" для российских войск, куда их специально заманили. Он заявил, что там ВСУ нанесли контрудар и "рвут" противника.

А вот у губернатора прогнозы не столь радужные. Он говорит, что в Северодонецке может появиться своя "Азовсталь". Гайдай сообщил CNN, что около 800 человек прячутся в бомбоубежищах под химическим заводом "Азот".

"Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там есть и дети, но их немного", – рассказал Гайдай.

Напомним, под Азовсталью в Мариуполе тоже прятались от бомбежек мирные жители. Там же держали последний участок обороны в Мариуполе и украинские военные.

Кстати, по данным из разных источников, территория Азота в Северодонецке также находится сейчас под контролем ВСУ.

К югу от Северодонецка был, по данным Генштаба, штурм Устиновки и Бобрового. Правда, не сообщается с какой стороны - из города или с юга.

На остальной территории Луганской области российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки. Генштаб утром информировал, что в Камышевахе россияне достигли частичного успеха.

Как полагает "Институт изучения войны", российские силы вторжения пытаются продвинуться к Лисичанску с юга и запада, чтобы избежать боя через реку Северский Донец, но пока имеют ограниченные успехи.

Лиман-Славянск-Авдеевка

В Донецкой области основные движения идут на севере. Из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошёл, сообщал Генштаб в утренней сводке. Перед Райгородком протекает Северский Донец, который нужно форсировать для продолжения атаки. И если противник займет Райгородок, то у него открывается уже прямая дорога на Славянск.

"Институт изучения войны" сообщал, что российские войска продвинулись на севере от Славянска, взяв под контроль Яровую и Святогорск.

Отметим, что Генштаб эту информацию не подтверждал, говорилось только, что за Яровую идут бои, а Святогорск под обстрелом. Российские телеграм-каналы пишут, что Яровая уже взята армией РФ, а в Святогорске бои идут, по разным данным, то ли на подступах к городу, то ли уже в самом городе.

Идут бои за Студенок, который вошел в сводку Генштаба. А также за населённый пункт Щурово близ Лимана. Там, судя по публикуемым видео, сильные разрушения.

В Славянске же, куда идет наступление, снова нет света и воды. Город под обстрелами.

Бои в этом районе идут, судя по всему, ожесточенные. Канадский журналист Нил Хауэр опубликовал переписку с украинским военным, с которым познакомился в Славянске. Тот, по словам журналиста, воевал в Лимане. Офицер ВСУ сообщил Хауэру, что в его подразделении из 60 человек в живых осталось четверо.

В целом Хауэр считает, что на Донбассе украинцы "гибнут сотнями и тысячами".

Британская разведка считает, что ключевую роль в боях за северный Донбасс будет иметь река Северский Донец. Ее форсирование "жизненно важно для российских сил", поскольку они захватывают Луганскую область и готовятся переключить внимание на Донецкую.

Потенциальные места пересечения реки - между Северодонецком и Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. Вероятно, РФ понадобится короткая тактическая пауза перед форсированием и последующими атаками вглубь Донецкой области, где ВСУ подготовили оборонительные позиции.

Не прекращаются бои вокруг Авдеевки. "Институт" изучения войны повторяет информацию "ДНР" о том, что перерезана трасса на Константиновку, по которой снабжалась Авдеевка.

В то же время "Институт" уточняет, что эта дорога была давно под огневым контролем оккупантов. А российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ в Авдеевке имеют еще две дороги для снабжения с запада - через Орловку.

На юге российские войска разрушили мосты через реку Ингулец в районе Давидова Брода Херсонской области - в ответ на контрнаступательное давление Украины. О дальнейших продвижениях ВСУ здесь в сводках Генштаба пока не сообщается, кроме того, что РФ усилила артиллерийское и авиационное воздействие.

В Черном море ситуация стабильно напряженная, но по сути не меняется. Сегодня количество ракетных кораблей России возросло до трех, сообщили в оперативном командовании "Юг". Ранее там дежурил только "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами".

Кроме того, россиянам удалось поднять со дна около острова Змеиный потопленные ранее военные катера "Раптор".

Платная "Сюзанна" и бесплатный "Байрактар"

Сегодня в Украине и мире продолжают обсуждать поставки Украине американских систем залпового огня. Повлияют ли они на военную ситуацию и не вызовут ли эскалации уже межу РФ и США - "Страна" разбиралась в отдельном материале.

В России дают понять, что ситуацию в мире такие поставки ухудшат. "Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

А сенатор Андрей Климов заявил, что поставки дальнобойного оружия США требуют "демилитаризации" Украины на "глубину гораздо большую", чем Донбасс. Впрочем, россияне и так находятся за пределами Донбасса как минимум в трех областях.

Кроме ракетных систем, новый пакет военной помощи США для Украины включает пять контрбатарейных радаров, две РЛС воздушного наблюдения, тысячу "Джавелинов" и 50 командно-пусковых установок, шесть тысяч противотанковых орудий, 15 000 снарядов для гаубиц. А также четыре советских вертолета Ми-17 и 15 тактических автомобилей.

Также сегодня стало известно, что Швеция отправляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибром 12,7 мм. А также боеприпасы.

Кроме того, Украина подписала контракт на поставку восьми 155-мм САУ Zuzana 2 из Словакии. Это уже за деньги. "Рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц для Украины подписан – восемь единиц будут поставлены в ближайшее время", – сообщил министр обороны Словакии.

А еще Турция согласилась бесплатно отдать Украине один Байрактар, на который волонтеры собирали средства в Литве. Собранные же деньги пойдут на боеприпасы.

Прогнозы и перспективы

Владимир Зеленский сегодня во время выступления перед парламентом Люксембурга заявил, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией. Деталей он не привел.

Но у других чиновников прогнозы не слишком переломные. Украинская военная разведка считает, что российские войска увеличат удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.

Украинская разведка уверена, что россияне в ближайшее время сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.

В будущем, по мнению разведки, россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.

По поводу этого захвата в России особо и не спорят. В Думе заявляют, что к РФ смогут "присоединиться" все желающие регионы Украины, об этом заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. А вчера от "Единой России" шли сигналы об аннексии не только Донбасса, но и южных регионов, которые уже захвачены.

С югом Украины еще одна проблема - морская блокада портов. Судя по данным из Турции, этот вопрос сейчас в негласном режиме обсуждают Украина, Россия и ООН. Содержание консультаций по зерновой деблокаде раскрывает турецкая газета "Сабах".

По ее данным, у Москвы два условия: разминирование украинской акватории (о чем уже открыто заявлял глава МИД Лавров) и снятие санкций с российских торговых судов, которые запрещено страховать (то есть их не могут обслуживать в иностранных портах).

Украина же говорит, что согласна разминировать акваторию за две недели, если страны НАТО защитят порты от России. На что РФ, конечно, не согласится.

Также пока не слышно о согласии Запада снять санкции с российских кораблей.

Сегодня МИД Украины отреагировал на требование о разминировании портов для начала выхода судов с зерном.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - заявил представитель МИД Украины Николенко.

По его словам, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта.

В общем, заявления мало настраивающие на скорое решение проблемы. Но Турция продолжает говорить, что переговоры идут успешно.

Как сообщает турецкое издание "Анадолу", Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. А в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева по этому вопросу. Ожидается вывод на рынки 20 миллионов тонн зерна.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Санкции приняты. Что дальше?

Сегодня ввели шестой пакет санкций ЕС в отношении России. В нем учли еще два требования Венгрии, которая тормозила его введение.

По данным СМИ, которые ссылались на источники, Будапешт настаивал, чтобы ему разрешили продажу нефтепродуктов из России. До этого говорилось, что Венгрии можно будет получать российскую нефть по трубопроводу, но с оговоркой, что продавать нефтепродукты после ее переработки нельзя.

Еще одним требованием было исключить патриарха Кирилла из нового пакета санкций. Требования Венгрии в итоге удовлетворили, что позволило ЕС одобрить шестой пакет.

В итоге шестой пакет санкций против России, одобренный всеми членами ЕС, включает в себя:

Частичное нефтяное эмбарго - запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, но не по трубопроводам. При этом, как уточняет Bloomberg, запрет на закупку сырой нефти из России, доставляемой морем, вступит в силу через шесть месяцев. Запрет на морской импорт нефтепродуктов из РФ - в течение восьми месяцев. Нефть по трубопроводу "Дружба" будет временно сохранена в качестве уступки Венгрии и другим странам, не имеющим выхода к морю.

Отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.





Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Новые персональные санкции, под которые попадают представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители СМИ. Известно, что в них включили предполагаемую любовницу Путина Алину Кабаеву.

Ожидается, что полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, 3 июня, после чего они вступят в силу.

Понятно, что главный нерв санкций - нефть, которая уже начала дорожать на этих известиях. Поэтому цель Запада сегодня - сбить цену на нефть, уговорив Саудовскую Аравию на увеличение добычи. Чтобы Россия таким образом потеряла еще больше нефтяных доходов, а мировые цены упали.

Британская Financial Times пишет, Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России упадет из-за санкций.

Сообщается, что ранее Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли десятилетнего рекорда в 120 долларов за баррель. Но ситуация изменилась после того, как ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ.

Источники также сообщают, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона "в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена".

Впрочем, это, не исключено, что сможет удержать цены от роста до совсем уж космических высот, но вряд ли сильно их опустит.

И проблема с топливом (наряду с продовольствием) будет и дальше оставаться одним из основных вызовов для мировой экономики в следствие войны в Украине.