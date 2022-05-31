В Украине растет число пользователей спутникового интернета Starlink. Мы уже писали, что в апреле Starlink хотели ограничить для частного использования, оставив этот вид интернета только для военных, местных властей и критической инфраструктуры. Якобы, все дело было в частотах, по которым интернет от Илона Маска мог пересекаться с военными.

Но после массовых возмущений пользователей готовящиеся ограничения поставили на стоп. Что позволило подключиться еще тысячам пользователей.

"Можно покупать оборудование и подключаться. Говорят, уже на OLX есть", - сказал "Стране" нардеп, заместитель главы профильного парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

На OLX и других интернет-площадках действительно появилась масса объявлений о продаже оборудования для Starlink. Но ценники очень большие - от 34,5 до 40 тысяч гривен.

Вторичный рынок оборудования появился по ряду причин.

Во-первых, стало проще купить оборудование непосредственно SpaceX (а ранее с этим для украинцев были проблемы). И некоторые граждане теперь пытаются на нем заработать (у поставщика оригинальный комплект для подключения стоит 530 евро).

Во-вторых, появились "отказники" - те, кто сначала подключился к Starlink, а теперь передумал. Причины есть, так как к работе спутникового интернета возникают вопросы.

"Могут быть колебания скорости и периоды блэкаута. Это спутниковая связь, там играют роль разного рода помехи, даже гроза", - рассказал PR-директор "Укртелекома" Михаил Шуранов.

В-третьих, на рынке есть достаточно много "благотворительного" оборудования. Того, что украинцы получают от волонтеров или по линии Минцифры бесплатно. И часть техники может идти на перепродажу.

То есть, рынок насыщается, причем, быстрее, чем растет спрос на интернет от Илона Маска. Поэтому эксперты не исключают, что оборудование для спутникового интернета в Украине уже в ближайшее время может подешеветь.

Разбирались, как в Украине работает Starlink, и стоит ли к нему сейчас подключаться.

"Оборудование - 35 тысяч, подключение - 2 тысячи"

На начало марта, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на данные компании Apptopia, в Украине ступниковым интернетом Starlink ежедневно пользовались порядка 150 тысяч абонентов.

По словам Федорова, большая часть - объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, сельсоветы, пожарные части), военные и другие.

Но становится все больше и корпоративных и частных пользователей.

"Оборудование давали как благотворительную помощь", - говорит Шуранов.

Часть роутеров завезена волонтерами, но многие украинцы покупают и устанавливают оборудование сами.

Мы уже писали, как украинские пользователи могут приобрести комплект оборудования Starlink напрямую, на украинский адрес. Он стоит 530-599 долларов в зависимости от комплектации (ранее цены стартовали от 499 долларов, но затем они выросли). После оплаты вас внесут в лист ожидания. На официальном сайте Starlink указано, что оборудование продается в порядке очереди. Срок ожидания может затянуться до нескольких месяцев. Плюс - в Украине открыт вопрос доставки, так как международные курьерские службы не работают.

Но можно заказать оборудование на иностранный адрес, к примеру, польский. Эта схема среди украинцев пользователей большой популярностью.

Пользователь спутникового интернета Влад Кондратовец утверждает, что заказ на польский адрес очень простой.

"На официальном сайте ввел адрес и данные о себе (человеке, который будет получать в Польше) и данные карты для оплаты. Оплачивается сразу вся сумма 3460 польских злотых, и мейл приходит подтверждение с указанием, что покупку доставят в течение двух недель. Через 10 дней пришло письмо с трек-номером DHL, и еще через два дня курьер доставил посылку по адресу. Комплект подсоединил к сети за 10-15 минут при первом подключении. После этого оборудование повезли в Украину. Здесь Starlink заработал без проблем. Если заказывать из Польши, то три месяца бесплатного пользования нет (для заказчиков из Украины льгота есть - Ред.), только 14 дней. Дальше с карты снимает по 499 злотых в месяц (около 3 465 грн - Ред.)", - рассказывает Кондратовец,

С 27 апреля Starlink официально работает в Украине. Но пока для пользователей ничего особо не поменялось. Как отмечает киевский инженер Олег Кутков (он первым из частников подключил купленный ранее роутер спутникового интернета), официальный терминал с доставкой будет стоить порядка 17 тысяч гривен. С доставкой - как повезет. "Минимум, две недели, некоторые и месяц ждут", - говорит Кутков.

На самом деле в обработке еще мартовские заказы.

"Мой заказ от 23 марта так и висит в депозите. Никакого движения. Заказывал на Львов", - жалуется Денис Белозоров.

"Заказывал 17 марта во Львов, вчера пришло письмо, что готовы выслать. Заплатил 500 баксов, теперь жду как быстро дойдет", —= говорит Андрей Мирошниченко.

Но для тех, кто не готов ждать долго, в Украине уже есть предложения. Причем, их количество день ото день ото дня растет. Есть многочисленные посредники , которые "возят Starlink" под заказ или на перепродажу. На специализированных интернет-площадках растет количество объявлений о продаже Starlink.

К примеру, есть объявления на OLX - стартовый комплект предлагается по цене от 34,5 до 36 тысяч гривен. Это около 1200 долларов по официальному курсу порядка тысячи по рыночному, но все равно намного дороже, чем на официальном сайте Starlink. В интернет-объявлениях встречаются и более высокие ценники - до 40 тысяч гривен.

Интересно, что на том же OLX появилась и реклама услуг по по подключению к Starlink. К примеру, подрядчик в Харькове предлагает монтаж оборудования за 2 тысячи гривен. "Силовым и социальным службам оплата только за использованные расходные материалы и бензин", - говорится в объявлении.

Отметим, что в теории подключение комплекта Starlink несложное и его может произвести даже любитель. Но тарелку нужно разместить так, чтобы было по минимуму препятствий, поэтому мастера советуют высотную установку.

К оборудованию Starlink продается также масса комплектующих, антенны, аксессуары и др. То есть, появился полноценный вторичный рынок.

Что поясняется в том числе, работой "польской схемы" - когда посредники выкупают оборудование на польские адреса и затем перепродают в Украине. Но не только.

"Колебания скорости и периоды блекаута"

В профильном сообществе говорят, что многие "любители", которые изначально загорелись идеей подключиться к спутниковому интернету от Маска, затем пошли в отказ.

И теперь избавляются от ставшего ненужным им оборудования. Причем, в идеале - с выгодой для себя.

Почему появились "отказники"? Главная причина - людей не устраивает качество работы спутникового интернета.

"Кратковременное пропадание инета, причем, за час может по несколько раз пропадать на периоды до минуты", - описывает в ФБ-группе SpaceX Starlink в Украине Роман Головко. На что другие пользователи советуют ему обновить прошивку (последняя вышла 27 мая), "перепарковать" антенну и пр.

По словам Михаила Шуранова, для частного использования спутникового интернета в принципе достаточно. "Но надо учесть, что могут быть колебания скорости и периоды блекаута. Это спутник, там помехи играют большую роль", - говорит эксперт.

"Плюс нужно быть готовым, что в какой-то момент за этот интернет нужно будет платить по 99 долларов в месяц (около 2924 грн - Ред.)", - добавил Шуранов.

Кстати, сам Илон Маск недавно комментировал технические проблемы со спутниковым интернетом в Украине, поясняя их масштабными кибер-атаками со стороны России.

Но, по ситуации на сегодня, эксперты не видят такой уж срочной потребности для частных пользователей в спутниковом интернете.

"Для домашнего пользователя эти системы (спутникового интернета - Ред.) остаются неинтересными. Наш пользователь привык иметь самый быстрый интернет, так что стоимость и скорость Starlink не устроят наших потребителей", - написал в своем Телеграм Александр Федиенко.

Он также добавил, что во многом потребность в спутниковом интернете у рядовых граждан пропадает потому, что мобильные операторы быстро восстанавливают сети после повреждений (в том числе, и с помощью оборудования Starlink).

То есть, другими словами, непонятно, зачем платить больше.

Хотя, отметим, что у Starlink есть как минимум одно очень важное преимущество перед любыми украинскими провайдерами - он не блокирует сайты. То есть, через него можно читать любой ресурс вне зависимости от того, блокируется ли он украинскими властями или нет.

Когда подешевеет Starlink

По словам Олега Куткова, в Украине на сегодня уже много терминалов Starlink. Причем, далеко не все "покупные" - большие партии оборудования заходят в Украину по линии Минцифры, а также завозятся волонтерами, через благотворительные фонды и т.д.

Часть техники попадает не только военным, местным властям или представителям критической инфраструктуры, но и корпоративным, и частным пользователям.

И, как подозревают эксперты, такое оборудование тоже может попадать на вторичный рынок.

Федиенко отметил, что, по его подсчетам, в Украину завезли порядка 20 тысяч Starlink, но работает их намного меньше.

Понятно, что часть техники может просто пылится на складах, но не факт, что нет "утечки" на вторичный рынок.

В целом эксперты прогнозируют, что цены на оборудование Starlink в Украине в скором времени снизятся, как минимум, до официальной планки (то есть, порядка 17 тысяч гривен с доставкой). Могут быть и более существенные скидки за счет распродажи б/у оборудования.

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