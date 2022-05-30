В Институте изучения войны (США) прокомментировали контрнаступление Украины на севере Херсонской области (на карте). Сообщается, что оно, вероятно, направлено ​​на то, чтобы сорвать усилия РФ по созданию сильных оборонительных позиций вдоль южной оси.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны.

Эксперты организации указывают, что хотя "украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем", она, скорее всего, отвлечет на себя российские силы и частично сорвет мероприятия по укреплению периметра области, где противник строит оборонительные сооружения.

"Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - сообщает Институт.

Также Институт изучения войны пишет, что российские силы продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.

Также россияне пытались перерезать украинские наземные коммуникации к северо-востоку от Бахмута. Но штурм этого города пока маловероятен.

На картах Института зафиксировано украинское контрнаступление в районе Тошковки.

Еще РФ продолжала наступление юго-восточнее Изюма, хотя атак на Славянск не предпринималось.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.