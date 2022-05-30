Контратака ВСУ на юге нарушила планы РФ, штурм Северодонецка продолжается. Карта боевых действий в Украине
В Институте изучения войны (США) прокомментировали контрнаступление Украины на севере Херсонской области (на карте). Сообщается, что оно, вероятно, направлено на то, чтобы сорвать усилия РФ по созданию сильных оборонительных позиций вдоль южной оси.
Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны.
Эксперты организации указывают, что хотя "украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем", она, скорее всего, отвлечет на себя российские силы и частично сорвет мероприятия по укреплению периметра области, где противник строит оборонительные сооружения.
"Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - сообщает Институт.
Также Институт изучения войны пишет, что российские силы продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.
Также россияне пытались перерезать украинские наземные коммуникации к северо-востоку от Бахмута. Но штурм этого города пока маловероятен.
На картах Института зафиксировано украинское контрнаступление в районе Тошковки.
Еще РФ продолжала наступление юго-восточнее Изюма, хотя атак на Славянск не предпринималось.
Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.
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