Американский Институт изучения войны в ночь с 25 на 26 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине и ключевые выводы по ситуации на фронтах за минувшие сутки.

Отчет обнародован на сайте организации.

Сообщается, что российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению всей Луганской области.

По информации Института, российские войска, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать наступление на Северск.

Россияне могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские коммуникации на юго-западе и северо-западе области, предполагают эксперты.

"Российским силам, возможно, потребуется провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни, чтобы сохранить темп после переброски на фронт значительной части личного состава, артиллерии, авиации и тылового обеспечения", - говорится в отчете.

Также в Институте сообщают, что противник нанес удар по городу Запорожье, пытаясь вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке. Отметим, что сама Россия говорила об ударе по заводу "Мотор Сич", который производит авиадвигатели.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.