Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил Германию в неудачах украинской армии на лисичанско-северодонецком направлении.

Заявление прозвучало во время интервью Марку Фейгину.

"Давайте скажем честно: Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не за счет американского или британского оружия, а за счет немецкого", - заявил советник Ермака.

Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не поступило.

"А если бы были приехали 50 "Гепардов", 100 "Мардеров", гаубицы и т. д., ситуация была бы далека от той, что есть сейчас. Фактически немецкая сторона затягивает передачу нам военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте", - заявил Арестович.

Между тем сутки назад Арестович называл продвижение россиян в Луганской области "призрачным тактическим успехом".

Также он говорил, что войска РФ хотят устроить в Северодонецке "новый Мариуполь".