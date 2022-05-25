На фоне тяжёлой для ВСУ ситуации в Луганской области советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил добавить нотки оптимизма. Он назвал продвижение россиян на этом участке "призрачным тактическим успехом".

По его словам, "россияне сейчас на Донбассе выбивают все свои кадровые резервы, которых у них не будет, когда украинская армия перейдет в наступление после прибытия на фронт поставок по ленд-лизу".

"Через месяц, через два они останутся с чевекашниками, резервом, добровольцами и люмпен-пролетариатом. Это не боевые кадры и профессиональные войска. Качество резко упадет, это уже не вполне даже будет армия. Мы думали, что они умные, но они ради призрачного тактического успеха готовы выпалить кадровый резерв", - говорит советник главы ОП.

По его словам, "когда мы пойдем в наступление, неважно, это будет в июле или августе, у них останутся срочники".

"И все это аукнется через несколько месяцев, когда Украина будет снова брать Северодонецк и Попасную", – считает Арестович.

Ранее он заявлял, что количество военнослужащих в Украине могут довести до миллиона.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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