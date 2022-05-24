Отход из Светлодарска был плановым, поскольку была угроза окружения.

Об этом в беседе с российским блогером Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, подтвердив все предыдущие комментарии представителей власти на эту тему.

Но повтором общепринятой версии он не ограничился.

По его словам, потеря Светлодарска является "обрушением Светлодарской дуги", поскольку нашим войскам пришлось отходить на север, в связи с чем Бахмут стал прифронтовым городом, и теперь его постоянно обстреливают.

Ранее "Страна" сообщала, что в оккупированном армией России Светлодарске осталось практически все население города.

Также мы приводили объяснение МВД потери Свелодарска. В ведомстве заявили, что в том районе ВСУ реализуют "маневренную оборону".

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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