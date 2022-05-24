В захваченном россиянами Светлодарске остается около 10 тысяч мирных граждан.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире проекта "Донбасс. Реалии".

По словам губернатора, украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

По данным на 2021 год, в Светлодарске проживали 11,3 тысячи человек, то есть, по информации Кириленко, практически все население осталось в городе.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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